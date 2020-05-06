Индекс самоизоляции в Екатеринбурге продолжает падать

Сегодня, 7 мая, индекс самоизоляции в Екатеринбурге вновь оказался ниже, чем в Москве и многих других городах России. Помимо прочего, индекс оказался рекордно низким и для самой столицы Урала. На данный момент он составляет 1.4 балла.Согласно данным сервиса Яндекс.Карты, сегодня по всей России индекс самоизоляции показывает очень низкие баллы. Лишь в Москве показатель немногим выше, чем во всей стране, – 2.7 балла. На Урале по показателям лидируют Тюмень и Пермь с 1.8 баллами, затем идет Нижний Тагил с 1.7 баллами. В Челябинске индекс ниже, чем в Екатеринбурге, – всего 1.3 балла, в Кургане самый низкий на Урале индекс самоизоляции – 1.1 балла.В Сибири индекс самоизоляции остается на низком уровне, но в этот раз он выше, чем на Урале: Новокузнецк – 1.9 балла, Томск и Новосибирск – 1.7 и 1.6 балла соответственно; в Кемерово индекс самоизоляции составляет 1.5 балла.Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 76 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на Среднем Урале зарегистрировано 1429 случаев новой коронавирусной инфекции.