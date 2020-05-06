Новости дня
13:32 | 7.05.2020
Фото: Александр Ратников
В Берёзовском директор предприятия обвиняется в налоговом преступлении
По данным следствия, с ноября 2018 по март 2019 годов обвиняемый, зная о наличии у предприятия крупной задолженности по налоговым платежам, умышленно сокрыл денежные средства на общую сумму более трёх миллионов рублей.
По решению суда на два автомобиля обвиняемого наложили арест.
Учитывая, что совершённое преступление относится к категории преступлений небольшой тяжести, а также то, что обвиняемый предпринял меры для погашения в полном объёме имевшейся у его предприятия налоговой задолженности, в настоящее время уголовное дело направлено следователем СКР в суд для принятия решения о прекращении в отношении обвиняемого уголовного преследования и о назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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