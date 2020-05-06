Сотрудники МЧС призвали свердловчан отказаться от посещения водоёмов

13:15 | 7.05.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сотрудники МЧС призвали жителей Свердловской области отказаться от посещения водоёмов. Совместно с полицейскими они патрулируют береговые зоны, напоминают о необходимости соблюдать правила поведения вблизи водоёмов и просят временно отказаться от прогулок в связи с действующим режимом самоизоляции.



Для проведения разъяснительной работы сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) проводят патрулирование на катерах и лодках. Специалисты инструктируют свердловчан, которые уже находятся на плавсредствах вдали от берега.



Отмечается, что оборудованных и безопасных мест отдыха на Среднем Урале пока нет. Предостерегают сотрудники ГИМС от неоправданного риска и любителей сплавов и рыбалки. Бурные весенние воды могут быть опасны даже для подготовленных людей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



По статистике весны 2020 года, после схода льда на водоёмах области уже погибли девять человек, в том числе двое детей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»