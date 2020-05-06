В РФ зарегистрировали 11 231 новый случай Covid-19

За последние сутки в России зарегистрировали 11 231 новый случай Covid-19 в 84 регионах. Из них 48,7% не имели клинических проявлений болезни. Всего на сегодняшний день в России выявлено 177 160 случаев коронавируса в 85 регионах.Зафиксировано 88 новых летальных исходов. За весь период их 1625. За сутки в России полностью выздоровели 2476 человек. Общее число выписавшихся достигло 23 803 человека.