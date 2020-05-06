В Свердловской области ещё 76 человек заразились коронавирусом

12:47 | 7.05.2020

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 76 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на Среднем Урале зарегистрировано 1429 случаев новой коронавирусной инфекции.



Специалисты лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» выявили вирус у жителей Екатеринбурга, Арамильского городского округа, Камышлова, Нижнего Тагила, Новоуральска, Первоуральска, Режевского городского округа. Также в статистику включены 34 случая заболевания жителей других регионов РФ, находящихся в условиях обсервации на территории Камышловского района.



Состояние 15 госпитализированных с COVID-19 оценивается как тяжелое, 59 – средней степени тяжести, остальных – удовлетворительное.



Выписан еще 31 человек – общее количество жителей, которых вылечили уральские врачи, составляет 243.



За последние сутки в России выявлен 11 231 заболевший новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Всего в стране выявлено 177 160 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 23 803 человек.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»