Вадим Самойлов просит свердловчан оставаться дома

12:27 | 7.05.2020

Основатель и лидер легендарной рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов просит свердловчан соблюдать режим самоизоляции.



Музыкант отмечает, что сам находится дома в Екатеринбурге вместе со своей мамой. Тем, кто выходит из дома, Вадим Самойлов настоятельно рекомендует использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки.



«Мы практически справились с нарастанием коронавируса, и давайте удержим эту победу!», – говорит музыкант.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»