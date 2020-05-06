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12:27 | 7.05.2020

Вадим Самойлов просит свердловчан оставаться дома

Основатель и лидер легендарной рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов просит свердловчан соблюдать режим самоизоляции.

Музыкант отмечает, что сам находится дома в Екатеринбурге вместе со своей мамой. Тем, кто выходит из дома, Вадим Самойлов настоятельно рекомендует использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки.

«Мы практически справились с нарастанием коронавируса, и давайте удержим эту победу!», – говорит музыкант.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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