Бойцы Росгвардии в Екатеринбурге присоединились к акции «Парад у дома ветерана»

В столице Среднего Урала сотрудники подразделений Управления Росгвардии по Свердловской области в рамках акции «Парад у дома ветерана» персонально поздравили с наступающим праздником 75-летия Победы ветеранов вневедомственной охраны - участницу Великой Отечественной войны Нину Андрееву и труженников тыла - Виктора Пьянкова, а также Санию Хасанову.Семью Нины Андреевой война застала, когда ей только исполнилось 15 лет. В то время она с тремя братьями, сестренкой, матерью и отцом жила в небольшом городке в 30 километрах от Смоленска. Когда им объявили об эвакуации, город уже был взят в окружение фашистами. Времени на сборы не оставалось. Люди хватали документы и бежали на станцию. А молодая Нина – в военкомат.Девушка неоднократно приходила с просьбой отправить ее на фронт, но каждый раз ей отвечали отказом. Зачисления в ряды советской армии она добилась лишь спустя 3 года. В июне 1944 года настойчивую девушку направили в Хабаровскую разведшколу. По окончании учебы Нине Андреевне предложили должность машинистки в и прикомандировали к санитарной роте. Нина Андреева принимала участие в боевых действиях против Японии, в разгроме основных сил Квантунской армии.Подполковник милиции в отставке Виктор Пьянков вспоминает, что когда началась война, ему было всего лишь семь лет. Осенью 1941 года он вместе со своим классом собирали картофель и плоды шиповника, которые отправляли на фронт. Такая же участь постигла и Санию Хасанову. В период войны она работала на различных предприятиях народного хозяйства.Перед домом каждого фронтовика сотрудники Росгвардии зачитали поздравления директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктора Золотова и командующего Уральским округом Росгвардии Александра Попова.Праздничное настроение ветеранам и собравшимся зрителям из соседних домов создавал оркестр штаба Уральского округа войск национальной гвардии. Торжественным маршем, персонально для каждого ветерана в парадном строю прошли бойцы ОМОН и полка Управления вневедомственной охраны по городу Екатеринбургу.«Наш долг — сохранить и передать потомкам память о тех трагических и героических событиях и ваших подвигах — ратных и трудовых. Все мы обязаны помнить, какой ценой вы добыли мир для новых поколений», - отметил заместитель начальника Управления вневедомственной охраны Дмитрий Гречишников, обращаясь к заслуженным участникам торжества.