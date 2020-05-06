Екатеринбург возглавил лонг-лист городов с лучшим общественным транспортом

12:05 | 7.05.2020

Екатеринбург возглавил лонг-лист из шестидесяти городов России по качеству услуг общественного транспорта. Оценочными критериями для экспертов компании Simetra стали комфорт, безопасность, стоимость проезда, а также физическая доступность всех видов общественных перевозок.



Наиболее высокие показатели оказались у Екатеринбурга с 73,5 балла. В столице Урала ставка сделана на трамваи, сеть которых продолжает активно развиваться (к концу 2020 года трамвайная линия соединит мегаполис с Верхней Пышмой).



Второе место в рейтинге занял Ижевск, где также большое количество общественного транспорта на электротяге. Замкнула тройку лидеров Самара – там преобладают среднеразмерные автобусы.



Стоит отметить, что, помимо электротранспорта, в уральской столице развивается перевозка пассажиров муниципальными автобусными предприятиями и продолжается проектирование новых веток метрополитена. Как неоднократно заявлял Глава Екатеринбурга Александр Высокинский, без развития метрополитена обойтись будет невозможно.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»