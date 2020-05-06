Новости дня
12:05 | 7.05.2020
Екатеринбург возглавил лонг-лист городов с лучшим общественным транспортом
Наиболее высокие показатели оказались у Екатеринбурга с 73,5 балла. В столице Урала ставка сделана на трамваи, сеть которых продолжает активно развиваться (к концу 2020 года трамвайная линия соединит мегаполис с Верхней Пышмой).
Второе место в рейтинге занял Ижевск, где также большое количество общественного транспорта на электротяге. Замкнула тройку лидеров Самара – там преобладают среднеразмерные автобусы.
Стоит отметить, что, помимо электротранспорта, в уральской столице развивается перевозка пассажиров муниципальными автобусными предприятиями и продолжается проектирование новых веток метрополитена. Как неоднократно заявлял Глава Екатеринбурга Александр Высокинский, без развития метрополитена обойтись будет невозможно.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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