В Свердловской области отметили нехватку всех групп донорской крови

В Свердловской области, согласно обновлённому «донорскому светофору», отмечается нехватка всех групп крови.По данным Службы крови Свердловской области, в регионе существует повышенная потребность в первой и четвёртой группах крови отрицательного резус-фактора. Они отмечены в «светофоре» красным цветом.Также отмечается нехватка остальных групп крови отрицательного и положительного резус-фактора (они обозначены жёлтым цветом).