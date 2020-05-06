В Первоуральске из горящего дома эвакуировали 15 человек

11:44 | 7.05.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня рано утром в Первоуральске произошёл пожар в жилом четырёхэтажном доме на улице Ватутина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 06:58. По лестничным маршам были эвакуированы 15 жильцов (восемь из них, в том число двое детей, были выведены с помощью маски).



В тушении пожара было задействовано шесть единиц спецтехники и 12 человек личного состава, в том числе добровольная пожарная команда Первоуральска. В 07:12 огонь локализован, 07:25 открытое горение ликвидировано. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 07:50.



Огонь повредил домашнее имущество, потолочное перекрытие, стены и пол в квартире на третьем этаже. Информации о пострадавших нет.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»