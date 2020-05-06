ЦГКБ № 1 в Екатеринбурге закрыли на дезинфекцию

11:11 | 7.05.2020

Вчера, 6 мая, из больницы № 1, расположенной в Екатеринбурге, был выписан последний пациент, у которого подтвердился коронавирус. Учреждение закрыли на дезинфекцию.



Обработку проведёт персонал медучреждения вместе с привлеченными сотрудниками профильных организаций.



«Тщательно обработают все помещения, в том числе вентиляционные системы. Медицинское учреждение возобновит штатную работу после того, как там завершатся противоэпидемические мероприятия, и Роспотребнадзор выдаст разрешение», — рассказали в оперштабе.



Напомним, в ЦГКБ № 1 произошла вспышка коронавируса. О ней стало известно 20 апреля. По официальной информации, заболевание было подтверждено у 91 человека. Позднее был определен круг контактных лиц и выявлены те, кого выписали из больницы накануне вспышки заболевания.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»