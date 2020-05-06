Губернатор Свердловской области утвердил дополнительные выплаты медицинским работникам

10:50 | 7.05.2020

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев расширил список категорий медицинского персонала, кому предусмотрены стимулирующие выплаты за работу в условиях коронавируса. В частности, увеличен список специалистов, проводящих лабораторные исследования по COVID-19 (они имеют право на дополнительные ежемесячные выплаты в размере 30 тысяч рублей).



От 10 до 40 тысяч рублей получат лаборанты, врачи, средний и младший медперсонал патологоанатомических отделений и отделений судмедэкспертизы, которые работают с COVID-19.



Возможность начисления выплат участковым терапевтам и педиатрам, работающим по «вызову на дом», а также врачам, среднему медперсоналу и водителям «неотложек» и «скорых», в учреждениях, подведомственных областному Минздраву и Управлению здравоохранения Администрации Екатеринбурга, распространена на всех сотрудников вне зависимости от наличия у них зафиксированных контактов с больными коронавирусом.



«В последнее время мы много обсуждали меры поддержки врачам, и я принял решение распространить действие указа о дополнительных выплатах к зарплате на абсолютно всех сотрудников скорой помощи и амбулаторно-поликлинических подразделений вне зависимости от контакта с пациентами, которые находятся в группе риска в связи с коронавирусом. Мне кажется это справедливым, ведь сейчас риски на работе возросли абсолютно у всех сотрудников медицинских учреждений», – сообщил на своей странице в Инстаграм Евгений Куйвашев.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»