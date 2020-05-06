В Камышлове руководителя организации обвиняют в причинении ущерба на сумму свыше 17,7 млн рублей

10:31 | 7.05.2020

В Камышлове перед судом предстанет руководитель организации по уголовному делу о причинении ущерба поставщикам энергоресурсов на сумму свыше 17,7 миллионов рублей.



Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Екатеринбурга 1983 года рождения.



По версии следствия, обвиняемый являлся единственным учредителем ООО «Теплогарант» – организации, занимавшейся производством на котельных пара и горячей воды

для потребителей Камышловского городского округа Свердловской области.



В декабре 2017 года обвиняемый, наделенный полномочиями по распоряжению денежными средствами организации, перечислил часть средств на расчеты с поставщиками энергоресурсов не по назначению.



Уголовное дело направлено в Камышловский районный суд для рассмотрения по существу.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»