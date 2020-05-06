На Урале пропал мужчина, который не ориентируется в пространстве

10:04 | 7.05.2020

В свердловской деревне Бучина без вести пропал 64-летний Виктор Шмотьев. С 25 апреля его местонахождение неизвестно. Мужчина нуждается в медицинской памяти и не ориентируется в пространстве.



Приметы: рост 160 см, xудощавое телосложение, серые глаза, чёрные с проседью волосы. Последний раз его видели в тёмно-синем пиджаке, тёмно-синих брюках, синей рубашке и чёрных калошах.



Если вам известна информация о примерном местонахождении пропавшего мужчины – сообщите об этом в поисковый отряд «Лиза Алерт» по номеру телефона 8-922-21-90-672 (Олеся).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»