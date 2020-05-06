Мэр Екатеринбурга сообщил о возможных продлении и ужесточении режима самоизоляции

09:41 | 7.05.2020

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что введенные в связи с коронавирусом ограничения, скорее всего, продлятся после майских праздников. Такое заявление он сделал в прямом эфире телеканала «Студия 41».



«У меня нет ощущения, что после 12 мая мы начнем отменять те или иные меры. Потому что график заболеваемости не позволяет это обсуждать. Но понимать, как мы будем выходить [из режима самоизоляции], нужно»,- отметил глава региона.



Кроме того, Высокинский отметил, что если ситуация будет ухудшаться, возможно, придётся говорить о режиме не только масок, но и перчаток.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»