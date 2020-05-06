09:15 | 7.05.2020

Сегодня, 7 мая, в Екатеринбурге пройдёт генеральная репетиция авиапарада, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Над площадью 1905 года пролетят 22 воздушных судна.



С четырёх аэродромов Свердловской, Челябинской областей и Пермского края вылетят высотные истребители-перехватчики МиГ-31, истребители-бомбардировщики Су-34, самолёты-разведчики Су-24МР, боевые ударные вертолёты Ми-24, военно-транспортные вертолёты Ми-8, а также крупнейший в мире серийный транспортный вертолёт Ми-26 и самолёты Л-410, Ан-26 и Ан-12.



9 мая авиапарад состоится в Екатеринбурге в 11:00, однако смотреть на него можно будет, находясь дома. Кроме того, в День Победы запланировал салют на двух площадках. Он начнётся в 22:30.



Всего в демонстрационных полётах 9 мая будут задействованы около 80 единиц авиатехники ЦВО. Наиболее масштабные полеты пройдут в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре. Также пролеты авиации состоятся в Верхней Пышме.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»