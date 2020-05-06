Новости дня
09:15 | 7.05.2020
В Екатеринбурге пройдёт генеральная репетиция авиапарада
С четырёх аэродромов Свердловской, Челябинской областей и Пермского края вылетят высотные истребители-перехватчики МиГ-31, истребители-бомбардировщики Су-34, самолёты-разведчики Су-24МР, боевые ударные вертолёты Ми-24, военно-транспортные вертолёты Ми-8, а также крупнейший в мире серийный транспортный вертолёт Ми-26 и самолёты Л-410, Ан-26 и Ан-12.
9 мая авиапарад состоится в Екатеринбурге в 11:00, однако смотреть на него можно будет, находясь дома. Кроме того, в День Победы запланировал салют на двух площадках. Он начнётся в 22:30.
Всего в демонстрационных полётах 9 мая будут задействованы около 80 единиц авиатехники ЦВО. Наиболее масштабные полеты пройдут в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре. Также пролеты авиации состоятся в Верхней Пышме.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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