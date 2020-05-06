В Екатеринбурге легковушка сбила двух 17-летних подростков

02:02 | 7.05.2020

Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу

В пригороде Екатеринбурга на 13 километре дублера Сибирского тракта 6 мая произошло ДТП с участием с автомобиля и двух велосипедистов. По предварительной информации, водитель «Хендэ Гетц», двигаясь со стороны ЕКАД в сторону Екатеринбурга, допустил выезд на обочину, где совершил наезд на двух несовершеннолетних велосипедистов, которые двигались в попутном направлении.



Как пояснил сам водитель, он двигался по средней полосе со скоростью примерно 80 км/ч. Решив перестроиться в правую, не справился с управлением и допустил наезд на велосипедистов, которые двигались в по обочине, сообщает отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга.



В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два подростка 17-лет. Пострадавшие с места аварии были доставлены в лечебное учреждение. У одного из подростков диагностировали компрессионный перелом позвоночника, у второго ушибы и ссадины.



Установлено, что легковушкой управлял 20 – летний молодой человек, имеющий стаж управления транспортными средствами 1 год.

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