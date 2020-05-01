Волонтеры и медики Свердловской области получат дополнительные выплаты

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о дополнительных выплатах всем медикам скорой помощи и амбулаторно-поликлинических подразделений. Кроме того, денежную поддержку получат и волонтеры, которые работают с пожилыми и маломобильными людьми.– В последнее время мы много обсуждали меры поддержки врачам, и я принял решение распространить действие указа о дополнительных выплатах к зарплате на абсолютно всех сотрудников скорой̆ помощи и амбулаторно-поликлинических подразделений вне зависимости от контакта с пациентами, которые находятся в группе риска в связи с коронавирусом. Мне кажется это справедливым, ведь сейчас риски на работе возросли у абсолютно всех сотрудников медицинских учреждений, – написал Куйвашев в Instagram.Помимо этого, по 30 тысяч рублей в месяц будут получать волонтеры, которые работают с пожилыми и маломобильными группами населения. Также по 15 тысяч рублей получат добровольцы, которые разговаривают с пациентами по телефону и работают с документами.Добавим, что выплаты распространяются на период с 1 апреля этого года.