Куйвашев предостерег любителей прогулок в условиях самоизоляции

19:45 | 6.05.2020

Евгений Куйвашев отвечал на вопросы своих подписчиков в Instagram и предостерег любителей прогулок в условиях самоизоляции. Он отметил, что на данный момент эпидемиологическая ситуация в регионе далека от стабильной.



– И хотя свердловчане в целом, по моим ощущениям, осознают важность введенных в регионе ограничительных и профилактических мер, по-прежнему много людей, которые, к сожалению, считают, что их требования особого режима не касаются. Взять хотя бы тот факт, что за выходные было составлено почти 300 протоколов на нарушителей, 48 тысяч (!) человек получили устные предупреждения. Вы представляете, что это такое? Если даже хотя бы каждому четвертому из прогуливающихся понадобится медицинская помощь? – заявил Евгений Куйвашев.



Также губернатор отметил, что ограничения снимут, когда позволит эпидемиологическая ситуация. И снимать их будут постепенно, как было и при их введении. Как сообщила государственный санитарный врач РФ Анна Попова, последним будет снят запрет на проведение массовых мероприятий.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»