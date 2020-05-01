Уральским сотрудникам «Почты России» пообещали повысить зарплаты

18:30 | 6.05.2020

Фото: zen.yandex.ru

С начала мая этого года примерно на 20% должны повысить заработные платы 37,8 тысячам сотрудников семи тысяч отделений «Почты России».



Планируется, что зарплаты повысят в 14 регионах страны, в том числе и в Свердловской области. Однако, как говорится в сообщении компании, поступившем на РБК, параллельно совет директоров «Почты России» отложил на третий квартал решение вопроса о выплатах бонусов членам правления по итогам прошлого года.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»