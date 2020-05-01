Количество подразделений ЦВО, претендующих на звание «Ударное», увеличилось на 30%

18:11 | 6.05.2020

В Центральном военном округе в 2020 году на 30% увеличилось количество подразделений, которые претендуют на звание «Ударное». Об этом рассказал командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.



– По итогам контрольных занятий за зимний период обучения сто тридцать два подразделения претендуют на звание «Ударное», что на тридцать процентов больше аналогичного периода девятнадцатого года, – сообщил генерал-полковник.



Напомним, что министр обороны присваивает звание «Ударные» наиболее боеспособным соединениям: мотострелковым, танковым, морской пехоты, воздушно-десантным и десантно-штурмовым, а также воинским частям и подразделениям.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»