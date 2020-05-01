Военнослужащие ЦВО провели дезинфекцию более шести тысяч объектов Свердловской области

17:47 | 6.05.2020

Фото: Пресс-служба ЦВО

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) за минувший месяц провели санитарную обработку более шести тысяч объектов военной и гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.



Как заявил генерал-полковник, в резерве содержится тринадцать мобильных отрядов, что позволяет оперативно реагировать на изменения обстановки.



Отмечается, что военнослужащие провели дезинфекцию объектов военной и гражданской инфраструктуры, а также трех предприятий оборонно-промышленного комплекса.



Ранее сообщалось, что в Свердловской области военнослужащие проведут обработку более 110 организаций социального обслуживания интернатного типа для пенсионеров и детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Дезинфекция коснется не только соцобъекты Екатеринбурга, но и отдаленных территорий, в Тугулымском, Артинском, Тавдинском, Карпинском районах.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»