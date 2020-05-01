 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

17:33 | 6.05.2020

Фото: yandex.by

В Свердловской области оштрафована «Хорошая аптека» за нарушение лицензионных требований

Прокуратура Каменского района провела проверку ООО «Хорошая аптека» на соблюдение законодательства о лицензировании фармацевтической деятельности, ценообразовании на лекарственные средства.

Как сообщает прокуратура Свердловской области, на момент проведения надзорных мероприятий в аптеке отсутствовали пять лекарственных препаратов, входящих в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи.

Кроме того, при начислении розничной торговой наценки на противовирусный лекарственный препарат фармацевтической организацией превышен размер допустимой предельной розничной надбавки.

Также были выявлены нарушения правил хранения лекарственных средств, а именно ненадлежащее размещение прибора для регистрации параметров воздуха, отсутствие стеллажных карт на препараты.

В результате директор организации получил представление с требованием об устранении нарушений федерального законодательства. Помимо этого, прокуратура в отношении юридического лица возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)).

Арбитражный суд Свердловской области оштрафовал «Хорошую аптеку» на 50 тысяч рублей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

18:55 | 6.05.2020
Роспотребнадзор предоставил рекомендации по поэтапному снятию ограничений

18:44 | 6.05.2020
Свердловчан с бессимптомным течением заболевания коронавирусом будут лечить дома

18:30 | 6.05.2020
Уральским сотрудникам «Почты России» пообещали повысить зарплаты

18:11 | 6.05.2020
Количество подразделений ЦВО, претендующих на звание «Ударное», увеличилось на 30%

17:47 | 6.05.2020
Военнослужащие ЦВО провели дезинфекцию более шести тысяч объектов Свердловской области

17:33 | 6.05.2020
В Свердловской области оштрафована «Хорошая аптека» за нарушение лицензионных требований

17:16 | 6.05.2020
На Среднем Урале более 114 тысяч жителей обследовались на коронавирус

16:56 | 6.05.2020
В Свердловской области полыхал пожар площадью 200 квадратных метров

16:44 | 6.05.2020
«Екатеринбург-ЭКСПО» станет резервным госпиталем для пациентов с коронавирусом

16:24 | 6.05.2020
На Средний Урал идет лето: прогноз погоды на вторую половину недели

16:11 | 6.05.2020
В Свердловской области общая площадь горения бань превысила 100 квадратных метров

15:39 | 6.05.2020
В Перми ежедневно проводится дезинфекция 85 мест концентрации пешеходов

15:37 | 6.05.2020
В Китае заявили, что пандемия коронавируса началась не с Уханя

15:18 | 6.05.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге побил новый антирекорд

15:11 | 6.05.2020
За майские праздники власти Прикамья помогли вернуться из-за рубежа 33 жителям

15:09 | 6.05.2020
День Победы в Пермском крае: жители смогут принять участие более чем в ста событиях, не выходя из дома

15:07 | 6.05.2020
В Екатеринбурге предстанет перед судом мошенник, провернувший аферу на 2,5 млрд рублей

14:56 | 6.05.2020
На Среднем Урале директора предприятия, на котором погиб сотрудник, оштрафовали на 120 тысяч рублей

14:56 | 6.05.2020
В Перми возобновлен ремонт на участке улицы Революции от Компроса до Куйбышева

14:47 | 6.05.2020
Предприниматели Прикамья, пострадавшие от коронавируса, могут получить государственную субсидию

14:37 | 6.05.2020
В Екатеринбурге 13 спасателей тушили ГАЗель

14:28 | 6.05.2020
В Екатеринбурге ищут подрядчика, который отремонтирует спортивные площадки за 48 млн рублей

14:01 | 6.05.2020
В Екатеринбурге завершился отопительный сезон

13:41 | 6.05.2020
Жители Екатеринбурга открыли пляжный сезон вопреки Указу властей

13:26 | 6.05.2020
На Среднем Урале сгорел до тла еще один автомобиль

13:17 | 6.05.2020
АО «Уралэлектромедь» повысило эффективность переработки цветного лома

12:59 | 6.05.2020
В Пермском крае начал работать электронный сервис поддержки медиков, работающих с COVID-19

12:55 | 6.05.2020
На Среднем Урале от коронавируса скончались три пациента

12:51 | 6.05.2020
Половина новых случаев коронавируса в Прикамье – без симптомов

12:47 | 6.05.2020
В Перми обновят 120 тысяч квадратных метров дорожной разметки

12:45 | 6.05.2020
В Свердловской области зафиксировано 76 новых случаев коронавируса

12:41 | 6.05.2020
В Прикамье выявлено 25 случаев COVID-19

12:36 | 6.05.2020
В России выявлено 10 559 новых случаев COVID-19

12:29 | 6.05.2020
Жители Прикамья вернутся с вахты на якутском месторождении до конца этой недели

12:24 | 6.05.2020
Жителю Среднеуральска грозит 15 лет колонии за попытку ограбления ювелирного магазина

12:23 | 6.05.2020
Неделя в Перми будет по-летнему теплой

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Май      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


 