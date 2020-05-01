В Свердловской области оштрафована «Хорошая аптека» за нарушение лицензионных требований

17:33 | 6.05.2020

Фото: yandex.by

Прокуратура Каменского района провела проверку ООО «Хорошая аптека» на соблюдение законодательства о лицензировании фармацевтической деятельности, ценообразовании на лекарственные средства.



Как сообщает прокуратура Свердловской области, на момент проведения надзорных мероприятий в аптеке отсутствовали пять лекарственных препаратов, входящих в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи.



Кроме того, при начислении розничной торговой наценки на противовирусный лекарственный препарат фармацевтической организацией превышен размер допустимой предельной розничной надбавки.



Также были выявлены нарушения правил хранения лекарственных средств, а именно ненадлежащее размещение прибора для регистрации параметров воздуха, отсутствие стеллажных карт на препараты.



В результате директор организации получил представление с требованием об устранении нарушений федерального законодательства. Помимо этого, прокуратура в отношении юридического лица возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)).



Арбитражный суд Свердловской области оштрафовал «Хорошую аптеку» на 50 тысяч рублей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»