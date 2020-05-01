На Среднем Урале более 114 тысяч жителей обследовались на коронавирус

17:16 | 6.05.2020

Фото: twitter.com

По данным на 6 мая, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 5685 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследован 5345 человек.



В общую статистику также включены исследования, проведенные за праздничные дни Центром СПИДа. Общее количество проведенных в регионе исследований составило 126064. Обследовано 114451 человек.



Напомним, за минувшие сутки на Среднем Урале медики выявили 76 новых случаев COVID-19. Таким образом, на сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 1353 случаев коронавируса.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»