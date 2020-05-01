В Свердловской области полыхал пожар площадью 200 квадратных метров

16:56 | 6.05.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В деревне Пантелейково Артинского городского округа сегодня утром полыхал пожар площадью 200 квадратных метров. В огне сгорели деревянные надворные постройки, гараж, частная баня, повреждены стены, домашнее имущество в квартире и перекрытие частного двухквартирного жилого дома.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 06:55 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 20 спасателей на четырех спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершились в 09:45 по местному времени. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»