В Свердловской области общая площадь горения бань превысила 100 квадратных метров

16:11 | 6.05.2020

Фото: 24.mchs.gov.ru

За минувшую ночь в Свердловской области сгорели три частных бани, еще одна сгорела накануне вечером.



Первый инцидент произошел в селе Николо-Павловское. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера накануне в 20:05. В тушении пожара были задействованы две единицы техники и шесть спасателей. Ликвидировать открытое горение им удалось только в 23:32. Площадь горения составила 30 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Затем, в 0:52 по местному времени, на пульт диспетчера поступила информация о пожаре в поселке Черноисточинск Горноуральского ГО. Четыре огнеборца, прибывшие по указанному адресу на двух пожарных машинах, ликвидировали открытое горение спасателям удалось в считанные минуты. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.



В 3:30 по местному времени стало известно о пожаре на территории коллективного сада в Богдановиче. Туда выдвинулись семеро человек личного состава на двух пожарных машинах. Спасатели справились с огнем в считанные минуты. Площадь горения составила 15 квадратных метров.



Еще один пожар произошел под утро в Дегтярске. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 5:12 по местному времени. Бороться с огнем отправились семеро спасателей на двух машинах. В 5:20 пожар потушили. Его площадь составила 36 квадратных метров.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»