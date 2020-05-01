Новости дня
15:37 | 6.05.2020
Фото: radiokp.ru
В Китае заявили, что пандемия коронавируса началась не с Уханя
Сообщается, что пациент никогда не был в Китае и неизвестно, где он мог заразиться коронавирусом. Сейчас он полностью выздоровел и COVID-19 обнаружился только при повторном исследовании его анализов. Однако, согласно общепринятой ныне версии, на конец прошлого года распространение смертоносного вируса не вышло за пределы китайского города Ухань, да и там болело всего несколько человек.
В округе Санта-Клара американского штата Калифорния вскрытие одного из умерших показало, что первая смерть от новой коронавирусной инфекции в США произошла еще 6 февраля. Получается, что случаи в Калифорнии и Париже могли проходить почти синхронно с уханьскими, а также параллельно со вспышкой сезонного гриппа.
Однако по мере расширения исследований в мире первоначальная версия о том, что вирус возник именно в Ухане, все больше ставится под сомнение. В этой связи, отмечает Global Times, странам не стоит прибегать к обвинениям или теории заговора, а нужно скоординированными усилиями работать над установлением происхождения коронавируса и путей его передачи от животных к человеку.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
Сегодня
18:30 | 6.05.2020
Уральским сотрудникам «Почты России» пообещали повысить зарплаты
17:47 | 6.05.2020
Военнослужащие ЦВО провели дезинфекцию более шести тысяч объектов Свердловской области
17:33 | 6.05.2020
В Свердловской области оштрафована «Хорошая аптека» за нарушение лицензионных требований
16:56 | 6.05.2020
В Свердловской области полыхал пожар площадью 200 квадратных метров
16:24 | 6.05.2020
На Средний Урал идет лето: прогноз погоды на вторую половину недели
15:37 | 6.05.2020
В Китае заявили, что пандемия коронавируса началась не с Уханя
15:18 | 6.05.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге побил новый антирекорд
15:09 | 6.05.2020
День Победы в Пермском крае: жители смогут принять участие более чем в ста событиях, не выходя из дома
15:07 | 6.05.2020
В Екатеринбурге предстанет перед судом мошенник, провернувший аферу на 2,5 млрд рублей
14:56 | 6.05.2020
На Среднем Урале директора предприятия, на котором погиб сотрудник, оштрафовали на 120 тысяч рублей
14:47 | 6.05.2020
Предприниматели Прикамья, пострадавшие от коронавируса, могут получить государственную субсидию
14:37 | 6.05.2020
В Екатеринбурге 13 спасателей тушили ГАЗель
14:28 | 6.05.2020
В Екатеринбурге ищут подрядчика, который отремонтирует спортивные площадки за 48 млн рублей
14:01 | 6.05.2020
В Екатеринбурге завершился отопительный сезон
13:41 | 6.05.2020
Жители Екатеринбурга открыли пляжный сезон вопреки Указу властей
13:26 | 6.05.2020
На Среднем Урале сгорел до тла еще один автомобиль
12:59 | 6.05.2020
В Пермском крае начал работать электронный сервис поддержки медиков, работающих с COVID-19
12:55 | 6.05.2020
На Среднем Урале от коронавируса скончались три пациента
12:51 | 6.05.2020
Половина новых случаев коронавируса в Прикамье – без симптомов
12:47 | 6.05.2020
В Перми обновят 120 тысяч квадратных метров дорожной разметки
12:45 | 6.05.2020
В Свердловской области зафиксировано 76 новых случаев коронавируса
12:41 | 6.05.2020
В Прикамье выявлено 25 случаев COVID-19
12:36 | 6.05.2020
В России выявлено 10 559 новых случаев COVID-19
12:24 | 6.05.2020
Жителю Среднеуральска грозит 15 лет колонии за попытку ограбления ювелирного магазина
12:23 | 6.05.2020
Неделя в Перми будет по-летнему теплой