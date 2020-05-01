В Китае заявили, что пандемия коронавируса началась не с Уханя

15:37 | 6.05.2020

Фото: radiokp.ru

В Китае заявили, что новая коронавирусная пневмония попала в Европу раньше, чем это принято считать. Как передает издание Накануне.RU со ссылкой на издание Global Times, стало известно о французе, которому диагноз пневмония был поставлен еще 27 декабря. Сейчас установлено, что он переболел именно COVID-19.



Сообщается, что пациент никогда не был в Китае и неизвестно, где он мог заразиться коронавирусом. Сейчас он полностью выздоровел и COVID-19 обнаружился только при повторном исследовании его анализов. Однако, согласно общепринятой ныне версии, на конец прошлого года распространение смертоносного вируса не вышло за пределы китайского города Ухань, да и там болело всего несколько человек.



В округе Санта-Клара американского штата Калифорния вскрытие одного из умерших показало, что первая смерть от новой коронавирусной инфекции в США произошла еще 6 февраля. Получается, что случаи в Калифорнии и Париже могли проходить почти синхронно с уханьскими, а также параллельно со вспышкой сезонного гриппа.



Однако по мере расширения исследований в мире первоначальная версия о том, что вирус возник именно в Ухане, все больше ставится под сомнение. В этой связи, отмечает Global Times, странам не стоит прибегать к обвинениям или теории заговора, а нужно скоординированными усилиями работать над установлением происхождения коронавируса и путей его передачи от животных к человеку.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»