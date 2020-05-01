В Екатеринбурге предстанет перед судом мошенник, провернувший аферу на 2,5 млрд рублей

15:07 | 6.05.2020

Фото: wrema.ru

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Екатеринбурга, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в особо крупном размере).



Как сообщает прокуратура Свердловской области, обвиняемый создал и зарегистрировал некоммерческое предприятие «Уралэнергостройкомплекс», при этом являлся одним из его учредителей.



Мошенник создал сложную, непрозрачную, разветвленную сеть юридических лиц (свыше 20) различной организационно-правовой формы, входивших в состав группы компаний предприятия, каждое из которых занималось определенным видом деятельности исключительно по указанию обвиняемого. При этом обвиняемый являлся конечным бенефициаром строительного бизнеса под наименованием «Уралэнергостройкомплекс». Деятельность вышеуказанных юридических лиц обвиняемый контролировал лично, фактически выполняя в них организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции.



Так, в 2016 году обвиняемый похитил более 258 млн рублей, которые в качестве авансовых платежей получило подконтрольное ему общество с ограниченной ответственностью «Стройуниверсал» за выполнение работ по реконструкции промышленных мощностей акционерного общества «Завод «Пластмасс» в Копейске Челябинской области, поставку и монтаж оборудования, пусконаладочные работы. При этом мужчина осознавал, что подконтрольное ему предприятие не сможет выполнить взятые обязательства в связи с фактической неплатежеспособностью, и не намеревался их исполнять.



Также в состав «Уралэнергостройкомплекса» входили ЖСК «На Постовского» и ЖСК «Первый Николаевский», которые выполняли функцию инвесторов для группы компаний НП «Уралэнергостройкомплекс», привлекая денежные средства граждан и юридических лиц по договорам паевого участия при строительстве многоквартирных жилых домов.



Подконтрольные обвиняемому ЖСК «Уралэнергостройкомплекс» являлся застройщиком 25-этажного жилого дома в границах улиц Самолетная-Павлодарского в Екатеринбурге (жилого комплекса «Новый Уктус»), а ООО «УктусСтрой» являлся застройщиком шестисекционного 14-этажного дома, четырехсекционного 25-этажного дома и двухсекционного 32-этажного жилого дома (ЖК «Первый Николаевский»).



В период с сентября 2013 года по январь 2018 года обвиняемый с целью личного обогащения, не имея намерений выполнить взятые по строительству и предоставлению для проживания квартир в ЖК «Новый Уктус» и в ЖК «Первый Николаевский», совершил хищение денежных средств, поступивших от граждан и юридических лиц, заключивших договоры паевого участия и договоры участия в долевом строительстве многоквартирных домов, на сумму свыше 2,5 млрд. рублей.



Строительство ЖК «Первый Николаевский» было приостановлено в конце 2016 года. Количество граждан, перед которыми застройщиком были нарушены обязательства, составило 780 человек. Впоследствии был привлечен новый инвестор и застройщик. Благодаря совместным усилиям органов власти и прокуратуры в ноябре 2018 года права граждан, вложивших свои средства в ЖК «Первый Николаевский», были восстановлены: они получили ключи от квартир в новостройке.



При строительстве ЖК «Новый Уктус» паевые договоры были заключены со 194 пайщиками. С августа 2017 года объект включен в план-график («дорожную карту») региона. Определен новый инвестор, которым проведено перепроектирование объекта и завершение строительства. В феврале 2020 года состоялась долгожданная передача квартир пайщикам кооператива. Части гражданам инвестором предоставлены компенсационные выплаты.



Уголовное дело было направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»