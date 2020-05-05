В Екатеринбурге 13 спасателей тушили ГАЗель

14:37 | 6.05.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня днем в Екатеринбурге сгорела кабина автомобиля «ГАЗель».



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 11:35 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 13 спасателей на четырех спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершились в считанные минуты. Причины возгорания выясняются.



Напомним, ранее в регионе сгорели еще два автомобиля: в Сухом логу сгорел автомобиль «Лада Приора», а в Березовском полыхал Land Rover.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»