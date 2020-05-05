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14:28 | 6.05.2020

Фото: tourister.ru

В Екатеринбурге ищут подрядчика, который отремонтирует спортивные площадки за 48 млн рублей

Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на проведение ремонтных работ на 15 спортивных площадках города.

Согласно данным, опубликованным на портале госуслуг, подрядчику предстоит отремонтировать и оснастить спортоборудованием площадки, расположенные по следующим адресам:

- улица Белореченская, 13/1;
- улица Восточная, 84;
- улица Главная, д.13-17а;
- проспект Космонавтов, 92;
- улица Кузнецова, 4;
- улица Металлургов, 32;
- улица Мраморская, 38;
- улица Окружная, 4;
- улица Викулова, 28;
- улица Восстания, 25;
- улица Шейнкмана, 32;
- улица Родонитовая, 23а;
- улица Сажинская, 6;
- улица 40-летия Комсомола, 10;
- улица ул. Пехотинцев, 10.

Также на спортплощадках появятся турники, брусья, наклонные скамьи для пресса и другое спортивное оборудование, а также информационные щиты. Кроме того, подрядчик постелет на территории площадок специальное безопасное покрытие и газоны.

Начальная цена контракта составляет 48 миллионов рублей. Аукцион назначен на 15 мая. Работы следует завершить до 30 сентября текущего года.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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