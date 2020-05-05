В Екатеринбурге ищут подрядчика, который отремонтирует спортивные площадки за 48 млн рублей

14:28 | 6.05.2020

Фото: tourister.ru

Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на проведение ремонтных работ на 15 спортивных площадках города.



Согласно данным, опубликованным на портале госуслуг, подрядчику предстоит отремонтировать и оснастить спортоборудованием площадки, расположенные по следующим адресам:



- улица Белореченская, 13/1;

- улица Восточная, 84;

- улица Главная, д.13-17а;

- проспект Космонавтов, 92;

- улица Кузнецова, 4;

- улица Металлургов, 32;

- улица Мраморская, 38;

- улица Окружная, 4;

- улица Викулова, 28;

- улица Восстания, 25;

- улица Шейнкмана, 32;

- улица Родонитовая, 23а;

- улица Сажинская, 6;

- улица 40-летия Комсомола, 10;

- улица ул. Пехотинцев, 10.



Также на спортплощадках появятся турники, брусья, наклонные скамьи для пресса и другое спортивное оборудование, а также информационные щиты. Кроме того, подрядчик постелет на территории площадок специальное безопасное покрытие и газоны.



Начальная цена контракта составляет 48 миллионов рублей. Аукцион назначен на 15 мая. Работы следует завершить до 30 сентября текущего года.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»