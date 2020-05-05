Жители Екатеринбурга открыли пляжный сезон вопреки Указу властей

13:41 | 6.05.2020

Фото: e1.ru

В Екатеринбург пришла весна, температура воздуха перескочила отметку +20 °C от чего многие жители решили порадовать себя весенним солнцем, проведя время на берегах водоёмов, нарушив тем самым и масочный режим, и режим самоизоляции.



Как передает агентство «Уральский меридиан», многие екатеринбуржцы были замечены на Визовском пруду и на пляже у «Рамады» в купальниках – некоторые из них даже залезали в воду.



Отметим, власти пообещали снимать ограничения поэтапно и только после того, как это позволит эпидемиологическая ситуация.



Глава региона Евгений Куйвашев, в свою очередь, отметил, что первая неделя после майских праздников покажет, насколько хорошо свердловчане соблюдали режим самоизоляции.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»