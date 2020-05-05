АО «Уралэлектромедь» повысило эффективность переработки цветного лома

АО «Уралэлектромедь», предприятие входящее в металлургический комплекс УГМК, ввело в эксплуатацию производственный корпус № 1 цеха приёмки и переработки сырья после его реконструкции.- Запуск нового участка позволил улучшить организацию труда и повысить уровень культуры производства с помощью внедренных принципов бережливого производства. Корпус оснащен современным технологическим оборудованием, с помощью которого ведется переработка свинцового, медьсодержащего сырья и твердых бытовых отходов, - рассказывает начальник цеха Игорь Старков.В частности, производственное помещение площадью 1728 кв. метров оснащено двумя пакетировочными прессами, предназначенными для переработки свинцовых отходов и ТБО, и аллигаторными ножницами для разделки негабаритного сырья.Напомним, что техперевооружение участка началось в 2019 году. В ходе реконструкции был обновлен каркас здания, произведена антикоррозийная защита металлоконструкций, выполнен ремонт бетонных полов с нанесением топпингового покрытия. В цехе также нанесена разметка с обозначением пешеходных маршрутов и рабочих зон.- На участке усовершенствован технологический процесс, чтобы снизить временные затраты. Например, секционные въездные ворота установили в одну линию для оптимальной логистики транспорта. Кроме того, смонтировали лотки ливневой канализации для сбора влаги от сырья в зимний период, перенесли и организовали новый индивидуальный тепловой пункт здания, - отмечает механик цеха Александр Ананько.За первый квартал текущего года участок переработал порядка 1800 тонн цветного лома и около 23 тонн твердых бытовых отходов (бумага, картон, полипропилен). Также мощность участка позволяет перерабатывать порядка 5000 тонн пакетированных отходов свинца в год.