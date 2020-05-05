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12:24 | 6.05.2020
Фото: yandex.by
Жителю Среднеуральска грозит 15 лет колонии за попытку ограбления ювелирного магазина
Как сообщает прокуратура Свердловской области, в ходе подготовки к нападению обвиняемый приобрел игрушечный пистолет, внешне схожий с боевым. Кроме того, для маскировки и затруднения своего изобличения потерпевшими и сотрудниками правоохранительных органов, а также минимизации возможности оставления своих следов на месте совершения преступления, обвиняемый подыскал строительный комбинезон, маску-респиратор и строительные перчатки.
Инцидент произошел 22 февраля. Мужчина совершил разбойное нападение на магазин ювелирных изделий на территории Орджоникидзевского района Екатеринбурга. В частности, он достал из рюкзака пистолет. Не заметив охранника, он подошел к продавцам, находящимся за витринами в районе кассовой зоны и, направив пистолет в их сторону, сообщил об ограблении. Продавцы, не подозревая, что направленный на них пистолет является игрушечным, угрозу восприняли реально. Однако довести свой преступный замысел до конца он не смог, так как его незаконные действия были пресечены охранником магазина.
На момент нападения в магазине находились ювелирные ценности и денежные средства на сумму более 8,6 млн. рублей.
Уголовное дело направлено Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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