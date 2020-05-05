Свердловские волонтеры всероссийской акции #Мывместе поздравили ветеранов ВОВ с Днем Победы

12:19 | 6.05.2020

Добровольцы из различных общественных организаций объединённых в рамках всероссийской акции #Мывместе прочитали стихотворное поздравление с Днем Победы. Съемка ролика проходила в музейном комплексе УГМК. В коротком ролике ребята выразили благодарность Героям Отечества за подвиг совершённый бойцами в годы войны.





Сегодня, в непростое время распространения коронавируса, волонтеры приходят на помощь к ветеранам. Ежедневно ребята доставляют пожилым людям, находящимся на самоизоляции продукты и лекарства. И это лишь мала часть того, что добровольцы готовы сделать для них.

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