За выходную неделю на Урале продезинфицировано более 16 миллионов квадратных метров жилфонда

11:59 | 6.05.2020

Фото: web.archive.org

С 1 по 5 мая главы муниципалитетов и коммунальщики по поручению губернатора Евгения Куйвашева вели масштабную дезинфекцию подъездов, детских площадок, дорог и парковых зон.



Всего обработано 17 тысяч домов с общей площадью всех поверхностей в 16,4 миллиона квадратных метров.



«Обрабатываются подъезды, лифтовые кабины, лестницы, чтобы предотвратить распространение инфекции. Усиленная обработка подъездов проводится с периодичностью один раз в три дня с привлечением специализированных организаций. В общей сложности в мероприятиях было задействовано 1420 человек и 23 поливочные машины. Использовано 2,5 тысячи кубометров дезинфектанта», – рассказал министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.



Усиленная обработка подъездов многоквартирных домов была организована в 24 муниципалитетах. В Екатеринбурге обработано 8,5 тысячи подъездов.



Дезинфекция продолжается, отмечают в региональном оперштабе.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»