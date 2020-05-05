Генпрокуратура признала фейком новость об искусственном создании коронавируса

11:50 | 6.05.2020

Фото: viruszone.ru

Генеральная прокуратура России признала фейком распространяющиеся в интернете сообщения об искусственном создании коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Прокуратура обнаружила видеоролики с данной информацией в соцсети «Одноклассники» и на портале YouTube. Создатели ролика заявляют, что коронавирус является генно-модифицированным биологическим оружием, искусственно созданным с целью проведения чипирования населения и установления глобального мирового порядка, уничтожения людей путем заражения под видом вакцинации.



«В указанном материале содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности», - подчеркнули в Генпрокуратуре.



В ведомстве пояснили, что ни Всемирной организацией здравоохранения, ни правительством РФ, ни другими официальными органами власти России не подтверждена информация об искусственном изготовлении коронавирусной инфекции. В связи с этим Генпрокуратура требует ограничить доступ к сайтам, где размещена эта информация.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»