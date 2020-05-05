В Екатеринбурге телефонные мошенники похитили у россиян около 100 тысяч рублей

11:19 | 6.05.2020

Фото: zen.yandex.ru

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Курганской области. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета), ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета).



Ранее судимые за хищение денежных средств с банковских карт граждан фигуранты летом 2019 года сняли квартиру в Екатеринбурге и закупились телефонами и сим-картами различных операторов сотовой связи.



Как сообщает прокуратура Свердловской области, один из обвиняемых организовал с телефона рассылку на произвольно подобранные абонентские номера смс-сообщений с текстом якобы от одного из банков об операции по списанию денежных средств с банковских карт под видом оплаты покупки в интернет-магазине. Также в тексте указывался телефон для связи.



Представляясь сотрудниками банка, преступники информировали россиян о возможности отмены финансовой операции по списанию денег и побуждали держателей банковских карт сообщить им сведения о номере карты, сроке действия карты, а также код безопасности. После получения необходимой информации мошенники переводили деньги с карт жертв на свои, после чего производилось обналичивание денежных средств и «дележка» похищенного.



В период с 11 по 26 июня 2019 года обвиняемые путем телефонного мошенничества похитили у жителей Смоленской и Саратовской областей свыше 95 тысяч рублей, а покушались на хищение свыше 110 тысяч рублей, однако их преступный умысел не был доведен до конца по независящим от них обстоятельствам.



Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»