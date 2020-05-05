В Свердловской области могут ужесточить режим самоизоляции

10:28 | 6.05.2020

Фото: visualrian.ru

Глава управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов допустил ужесточение режима самоизоляции на Среднем Урале после майских праздников. На сегодняшний день режим самоизоляции в Свердловской области действует бессрочно.



- Прогнозов я давать не могу, но мое личное мнение – нас ждет ужесточение мер по самоизоляции. Это бережет систему здравоохранения. Да, я понимаю, что кто-то устал, кто-то говорит, что им кушать нечего, а кто-то говорит, что толстеет. У нас по цифрам есть плавный прирост. Да, он не взрывной, но он сдерживается благодаря этим методам, – заявил Демидов в интервью Е1.



Добавим, что до 11 мая в Свердловской области действует масочный режим, согласно которому в общественных местах граждане обязаны носить защитные маски.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»