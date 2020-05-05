 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

10:28 | 6.05.2020

Фото: visualrian.ru

В Свердловской области могут ужесточить режим самоизоляции

Глава управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов допустил ужесточение режима самоизоляции на Среднем Урале после майских праздников. На сегодняшний день режим самоизоляции в Свердловской области действует бессрочно.

- Прогнозов я давать не могу, но мое личное мнение – нас ждет ужесточение мер по самоизоляции. Это бережет систему здравоохранения. Да, я понимаю, что кто-то устал, кто-то говорит, что им кушать нечего, а кто-то говорит, что толстеет. У нас по цифрам есть плавный прирост. Да, он не взрывной, но он сдерживается благодаря этим методам, – заявил Демидов в интервью Е1.

Добавим, что до 11 мая в Свердловской области действует масочный режим, согласно которому в общественных местах граждане обязаны носить защитные маски.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

10:51 | 6.05.2020
Свердловские чиновники выехали в рейды по контролю за соблюдением масочного режима в регионе

10:28 | 6.05.2020
В Свердловской области могут ужесточить режим самоизоляции

10:12 | 6.05.2020
В Свердловской области произошло ДТП с участием фургона, легковушки и ее владельца

09:55 | 6.05.2020
На Урале на коронавирус проверят всех продавцов, кондукторов и парикмахеров

09:44 | 6.05.2020
В Екатеринбурге пропал без вести хромой пенсионер

09:20 | 6.05.2020
Отель в Екатеринбурге стал обсерватором для прибывших туристов

09:11 | 6.05.2020
В Березовском сгорела дорогая иномарка

05.05.2020

23:26 | 5.05.2020
В Свердловской области произошло ДТП с участием грузовика

20:24 | 5.05.2020
Семь человек с коронавирусом умерли в Екатеринбурге

комментариев: 3

20:02 | 5.05.2020
За сутки врачи Свердловской области провели 5764 исследования на COVID-19

19:05 | 5.05.2020
Больницы Свердловской области загружены на 57% из-за COVID-19

18:49 | 5.05.2020
Губернатор Свердловской области рассказал, почему «скорая» не делает всем тесты на коронавирус

18:12 | 5.05.2020
Свердловские чиновники нарушают масочный режим Куйвашева

комментариев: 2

17:22 | 5.05.2020
Самолет «Уральских авиалиний» вылетел в Таджикистан за россиянами

комментариев: 3

16:21 | 5.05.2020
Впервые в Екатеринбурге пройдет театрализованная мобильная реконструкция событий Великой Отечественной войны

16:04 | 5.05.2020
Платное обследование на коронавирус вновь стали проводить в Екатеринбурге

комментариев: 1

15:40 | 5.05.2020
Екатеринбургский «Автомобилист» подписал контракт с Павлом Куликовым

15:12 | 5.05.2020
Екатеринбургский художник создал стрит-арт против застроек

14:49 | 5.05.2020
Ирина Сорокина вернется в «Уралочку»

14:19 | 5.05.2020
В Краснотурьинске спасатели почти сутки искали утонувшего свердловчанина

13:53 | 5.05.2020
В Екатеринбурге поднялся индекс самоизоляции

13:44 | 5.05.2020
В Екатеринбурге в честь празднования Дня Победы запустили поэтический флешмоб

13:32 | 5.05.2020
В Екатеринбурге состоялась тренировка военного авиапарада

13:14 | 5.05.2020
Ежедневный прирост инфицированных в Прикамье – 2,8%

13:00 | 5.05.2020
В Перми для ремонта теплосети закрыт перекресток Советской и Газеты «Звезда»

12:55 | 5.05.2020
Парковки в центре Перми будут бесплатными до 12 мая

12:51 | 5.05.2020
В Свердловской области зафиксировано 133 новых случая COVID-19

12:49 | 5.05.2020
В Пермском крае за сутки подтверждено 18 случаев коронавируса

12:43 | 5.05.2020
В России выявлено 10 102 новых случая COVID-19

12:34 | 5.05.2020
Европейские активисты пытались блокировать отправку на Урал новых вагонов с урановыми «хвостами»

12:04 | 5.05.2020
В Свердловской области общественники передали ГИБДД партию антисептиков

11:48 | 5.05.2020
В екатеринбургском СИЗО случился пожар

комментариев: 1

11:37 | 5.05.2020
Более 900 памятников отреставрировали военнослужащие ЦВО ко Дню Победы

11:12 | 5.05.2020
Пермский край присоединяется к всероссийской акции «Окна Победы»

11:09 | 5.05.2020
В Пермском крае начались стимулирующие выплаты медработникам, борющимся с COVID-19

10:42 | 5.05.2020
Эвакуационный рейс из Израиля в Екатеринбург перенесли

комментариев: 1

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Май      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


 