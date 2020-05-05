Новости дня
10:28 | 6.05.2020
Фото: visualrian.ru
В Свердловской области могут ужесточить режим самоизоляции
- Прогнозов я давать не могу, но мое личное мнение – нас ждет ужесточение мер по самоизоляции. Это бережет систему здравоохранения. Да, я понимаю, что кто-то устал, кто-то говорит, что им кушать нечего, а кто-то говорит, что толстеет. У нас по цифрам есть плавный прирост. Да, он не взрывной, но он сдерживается благодаря этим методам, – заявил Демидов в интервью Е1.
Добавим, что до 11 мая в Свердловской области действует масочный режим, согласно которому в общественных местах граждане обязаны носить защитные маски.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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