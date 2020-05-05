В Свердловской области произошло ДТП с участием фургона, легковушки и ее владельца

10:12 | 6.05.2020

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Накануне на Объездной произошло ДТП: водитель фургона ГАЗ-279952 врезался в стоявший у обочины легковой автомобиль, который сбил своего владельца.



По данным ГИБДД, 31-летний водитель ВАЗ-21120 вышел из машины, чтобы открыть капот, в это время сзади в его автомобиль врезался фургон, а легковушку отбросило на водителя.



С предварительным диагнозом перелом правой локтевой кости, ушиб и ссадины нижних конечностей пострадавшего госпитализировали в горбольницу №23.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»