На Урале на коронавирус проверят всех продавцов, кондукторов и парикмахеров

09:55 | 6.05.2020

Фото: e1.ru

Роспотребнадзор Свердловской области принял решение о проверке на коронавирус всех представителей профессий, которые продолжают работать в режиме самоизоляции. Решение уже согласовано с управлением здравоохранения Екатеринбурга.



Как сообщает глава горздрава Денис Демидов, в ближайшее время планируется тестирование на коронавирус определенных групп населения, в частности сотрудников сфер услуг и торговли.



«Мы сделаем срезы, чтобы понимать, какая обстановка в торговых центрах, в продуктовых магазинах, в общественном транспорте, в парикмахерских. Все это — чтобы понимать, насколько вирус циркулирует в обществе», – отметил Демидов в прямом эфире портала Е1.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»