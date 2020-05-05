В Екатеринбурге пропал без вести хромой пенсионер

09:44 | 6.05.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 84-летнего жителя Екатеринбурга. Владимир Хмызников ушел из дома 3 мая и не вернулся.



Приметы: рост 183 см, худощавого телосложения, седые волосы, короткая стрижка, залысина на лбу, голубые глаза.



Особые приметы: хромает на правую ногу, опирается на трость.



На момент пропажи мужчина был одет в коричневую куртку, черные брюки, черные ботинки, черную шапку с белыми полосками. С собой имелись две черные сумки в зеленую клетку.



Если вам что-либо известно о местонахождении Владимира Никитовича, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить информацию инфоргу поискового отряда «Лиза Алерт» Дарье 8-912-250-20-26.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»