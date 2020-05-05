Отель в Екатеринбурге стал обсерватором для прибывших туристов

Сегодня утром в AVS-отель, расположенный на Уралмаше, заселили прибывших из-за границы свердловчан.Автобусы с туристами сопровождали сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Предположительно, граждане проведут в отеле 14-дневную изоляцию, в рамках которой за нимим удет установлено медицинское наблюдение.Отметим, телеграм-канал СтопCOVID-19 сообщает, что сегодня утром вывозной борт «Уральских авиалиний» доставил из Душанбе 53 жителя Среднего Урала. Жители других областей при содействии оперативных штабов субъектов сразу отправились в свои регионы.Переговоры о размещении туристов в AVS-отеле в Екатеринбурге велись еще до майских праздников: туда выезжала специальная комиссия с участием различных ведомств, в том числе вице-губернатора Павла Крекова.Добавим, что конфигурация отеля позволяет изолировать каждый этаж. Ранее в отеле размещалось порядка 80 врачей из больницы №14.