Семь человек с коронавирусом умерли в Екатеринбурге

20:24 | 5.05.2020

Фото: novorossiia.info

В Екатеринбурге за все время пандемии умерли семь человек с коронавирусом. Как заявил глава горздрава Денис Демидов, скончались эти люди не от COVID-19, хотя он был у них подтвержден.



Все погибшие страдали хроническими заболеваниями в тяжелой форме и COVID-19 мог усугубить течение болезней, об этом Демидов сообщил во время эфира на Е1.



Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области лабораторно подтверждено 1277 случаев коронавируса.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»