Новости дня
20:02 | 5.05.2020
Фото: kazache.ru
За сутки врачи Свердловской области провели 5764 исследования на COVID-19
За это время медики обследовали 5012 человек. Всего специалисты провели 117337 исследований, обследовали 106017 человек.
Также за минувшие сутки было лабораторно подтверждено 133 случая инфицирования COVID-19. Всего в регионе выявлено 1277 случаев.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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