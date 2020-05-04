За сутки врачи Свердловской области провели 5764 исследования на COVID-19

20:02 | 5.05.2020

Фото: kazache.ru

По данным на 5 мая врачи Свердловской области за минувшие сутки провели 5764 исследования проб на коронавирус, об этом сообщает Telegram-канал «СтопCOVID-19».



За это время медики обследовали 5012 человек. Всего специалисты провели 117337 исследований, обследовали 106017 человек.



Также за минувшие сутки было лабораторно подтверждено 133 случая инфицирования COVID-19. Всего в регионе выявлено 1277 случаев.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»