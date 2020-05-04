Больницы Свердловской области загружены на 57% из-за COVID-19

19:05 | 5.05.2020

Из-за COVID-19 больницы Свердловской области загружены на 57%, об этом заявил глава региона Евгений Куйвашев.



Губернатор добавил, что исходя из результатов тестирования, больницы готовят к разным сценариям развития ситуации.



«В медучреждениях созданы дополнительные места, мы покупаем необходимую технику, лекарства и средства защиты. И все-таки я очень надеюсь, что чрезмерных нагрузок удастся избежать. Для этого каждому важно строго соблюдать все принятые ограничительные меры», - написал Куйвашев в своем Instagram.



Он также добавил, что все 15 лабораторий, занимающихся исследованиями проб на коронавирус полностью загружены. Некоторые их них работают без выходных или даже круглосуточно.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»