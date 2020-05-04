Новости дня
18:49 | 5.05.2020
Фото: Instagram Евгения Куйвашева
Губернатор Свердловской области рассказал, почему «скорая» не делает всем тесты на коронавирус
Глава региона заявил, что врачи никогда не будут игнорировать пациента, клиника заболевания которого указывает на наличие вируса. А также посоветовал всем больным респираторными заболеваниями никуда не ходить.
Куйвашев отметил, что санврачи сегодня берут тесты у людей, прибывших из-за рубежа или вернувшихся из неблагополучных по COVID-19 регионов Росси, контактных с заболевшими, членов семей, прибывших из эпиднеблагополучных регионов планеты, больных пневмонией, жителей старше 65 лет, медработников, работников Роспотребнадзора, подопечных и сотрудников учреждений с постоянным пребыванием граждан, домов-интернатов, кадетских домов и других подобных учреждений. При этом биоматериал на исследование забирается только в случае проявления признаков ОРВИ.
«Мы последовательно наращиваем лабораторные мощности, чтобы охватить как можно больше свердловчан исследованиями по так называемой ПЦР (полимеразная цепная реакция). Такие тесты позволяют выявить не только заболевших, но и инфицированных людей без симптомов. Сегодня специалисты делают уже по 4-5 тысяч исследований в сутки. Рассчитываю, что мы выйдем на 6 тысяч. Кроме того, мы приступаем к анализам на наличие в организме человека антител к коронавирусу. Это позволит сделать выводы о том, какой процент уральцев уже получили иммунитет. Эти данные будут важны для принятия решений о смягчении ограничительных мер», - написал губернатор.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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