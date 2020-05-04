Впервые в Екатеринбурге пройдет театрализованная мобильная реконструкция событий Великой Отечественной войны

16:21 | 5.05.2020

Фото: funik.ru

В Екатеринбурге впервые пройдет театрализованная мобильная выставка-реконструкция событий Великой Отечественной войны «Фронтовой путь от 41 до Победы», об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.



«По улицам уральской столицы проедет колонна из 11 военных грузовиков с платформами-баннерами с изображением основных этапов Великой Отечественной войны: битва под Москвой, оборона Ленинграда и Севастополя, Сталинградское сражение, взятие Берлина», - рассказали в пресс-службе.



Также в городе будет воссоздана историческая обстановка времен войны, в статическом показе на платформе будут участвовать скульптурные группы в исполнении артистов ансамбля «Песни и пляски ЦВО», они будут изображать героев-фронтовиков.



Машины можно будет увидеть на главных дорогах города. Они будут двигаться со скоростью не более 10 километров в час, создавая непрерывную картину войны.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»