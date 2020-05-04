В Краснотурьинске спасатели почти сутки искали утонувшего свердловчанина

14:19 | 5.05.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

У сотрудников ГУ МЧС, волонтеров и полиции ушло около суток на поиски утонувшего в реке Турья свердловчанина, об этом рассказали в пресс-службе ведомства.



Днем 3 мая трое мужчину на резиновых лодках отправились в. сплав по реке. Одну из лодок во время путешествия перевернуло.



Утонувшего мужчину нашли 4 мая около 18:00 в 6 км от перевернутой лодки. Поиски были осложнены сильным течением и высоким уровнем воды в реке из-за половодья.



Отметим, что после схода льда на водоемах Свердловской области погибли уже 8 человек, поэтому спасатели попросили уральцев быть осторожными и соблюдать правила безопасности во время отдыха на водоемах.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»