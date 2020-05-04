В Екатеринбурге поднялся индекс самоизоляции

13:53 | 5.05.2020

Фото: Яндекс.Карты

В уральской столице поднялся индекс самоизоляции. По данным сервиса «Яндекс.Карты», на данный момент он равен 2,4. Напомним, что вчера в это время индекс не превышал отметки 2,1.



Несколько лучше ситуация в Верхней Пышме, там индекс равен 2,5. В Первоуральске значение равно 2,5, а вот в Березовском – 2,0.



За минувшие сутки врачи Свердловской области выявили 133 новых случая COVID-19. Всего в регионе 1277 случаев, при этом 182 человека уже выздоровели.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»