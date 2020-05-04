 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

13:44 | 5.05.2020

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В Екатеринбурге в честь празднования Дня Победы запустили поэтический флешмоб

Екатеринбургская семинария в честь празднования 75-летия Великой Победы запустила интернет-флешмоб #Наследники_Победы. Как рассказали в пресс-службе Епархии уральской столицы, в нем сможет принять каждый пользователь сети.

Участникам нужно будет на камеру прочитать стихи о войне и разместить их в социальных сетях с хештегами #Наследники_Победы, #ВеликаяПобедаУрал, #ЧитаемВместе, #СтихиОвеликойПобеде, #ЕДС и таким образом поздравить с праздником ветеранов.

«Теперь каждый ребенок слышал слово «флешмоб» и понимает, о чем речь. И наш проект – это, в первую очередь, для молодежи, для тех, кто много времени проводит в социальных сетях. Мы призываем каждого принять участие в нашем добром начинании и присоединиться к флешмобу «#Наследники_Победы», - сказал пресс-секретарь Екатеринбургской духовной семинарии Сергей Новиков.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

18:12 | 5.05.2020
Свердловские чиновники нарушают масочный режим Куйвашева

17:22 | 5.05.2020
Самолет «Уральских авиалиний» вылетел в Таджикистан за россиянами

16:21 | 5.05.2020
Впервые в Екатеринбурге пройдет театрализованная мобильная реконструкция событий Великой Отечественной войны

16:04 | 5.05.2020
Платное обследование на коронавирус вновь стали проводить в Екатеринбурге

15:40 | 5.05.2020
Екатеринбургский «Автомобилист» подписал контракт с Павлом Куликовым

15:12 | 5.05.2020
Екатеринбургский художник создал стрит-арт против застроек

14:49 | 5.05.2020
Ирина Сорокина вернется в «Уралочку»

14:19 | 5.05.2020
В Краснотурьинске спасатели почти сутки искали утонувшего свердловчанина

13:53 | 5.05.2020
В Екатеринбурге поднялся индекс самоизоляции

13:44 | 5.05.2020
В Екатеринбурге в честь празднования Дня Победы запустили поэтический флешмоб

13:32 | 5.05.2020
В Екатеринбурге состоялась тренировка военного авиапарада

13:14 | 5.05.2020
Ежедневный прирост инфицированных в Прикамье – 2,8%

13:00 | 5.05.2020
В Перми для ремонта теплосети закрыт перекресток Советской и Газеты «Звезда»

12:55 | 5.05.2020
Парковки в центре Перми будут бесплатными до 12 мая

12:51 | 5.05.2020
В Свердловской области зафиксировано 133 новых случая COVID-19

12:49 | 5.05.2020
В Пермском крае за сутки подтверждено 18 случаев коронавируса

12:43 | 5.05.2020
В России выявлено 10 102 новых случая COVID-19

12:34 | 5.05.2020
Европейские активисты пытались блокировать отправку на Урал новых вагонов с урановыми «хвостами»

12:04 | 5.05.2020
В Свердловской области общественники передали ГИБДД партию антисептиков

11:48 | 5.05.2020
В екатеринбургском СИЗО случился пожар

комментариев: 1

11:37 | 5.05.2020
Более 900 памятников отреставрировали военнослужащие ЦВО ко Дню Победы

11:12 | 5.05.2020
Пермский край присоединяется к всероссийской акции «Окна Победы»

11:09 | 5.05.2020
В Пермском крае начались стимулирующие выплаты медработникам, борющимся с COVID-19

10:42 | 5.05.2020
Эвакуационный рейс из Израиля в Екатеринбург перенесли

10:06 | 5.05.2020
В Екатеринбурге состоится тренировка парада авиации

09:39 | 5.05.2020
Следователи организовали проверку по факту смерти трехлетнего ребенка в пожаре на Урале

09:27 | 5.05.2020
Ночью под Екатеринбургом в ДТП погиб пешеход

09:01 | 5.05.2020
В Свердловской области горели два жилых дома и баня

04.05.2020

22:40 | 4.05.2020
Отделение медсанчасти №140 в Перми закрыто на карантин

21:55 | 4.05.2020
Свердловский депутат Госдумы через Instagram обратился к Биллу Гейтсу с вопросом о чипизации населения

20:13 | 4.05.2020
Глава Прикамья поручил помочь землякам вернуться с вахты на якутском месторождении

20:02 | 4.05.2020
В Прикамье при сохранении социальной безопасности смогут начать работать салоны красоты и парикмахерские

19:20 | 4.05.2020
Самолет, летящий из Москвы в Екатеринбург, сообщил об угрозе взрыва на борту

19:14 | 4.05.2020
Сотрудники МВД и ФСБ Нижнего Тагила изъяли 80 тысяч пачек контрафактных сигарет

18:54 | 4.05.2020
В свердловском посёлке загорелся частный дом. В пожаре погиб трёхлетний ребёнок

18:32 | 4.05.2020
Свердловчане смогут поздравить ветеранов прямо из дома в ходе акции «Окна победы»

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Май      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


 