В Екатеринбурге в честь празднования Дня Победы запустили поэтический флешмоб

13:44 | 5.05.2020

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Екатеринбургская семинария в честь празднования 75-летия Великой Победы запустила интернет-флешмоб #Наследники_Победы. Как рассказали в пресс-службе Епархии уральской столицы, в нем сможет принять каждый пользователь сети.



Участникам нужно будет на камеру прочитать стихи о войне и разместить их в социальных сетях с хештегами #Наследники_Победы, #ВеликаяПобедаУрал, #ЧитаемВместе, #СтихиОвеликойПобеде, #ЕДС и таким образом поздравить с праздником ветеранов.



«Теперь каждый ребенок слышал слово «флешмоб» и понимает, о чем речь. И наш проект – это, в первую очередь, для молодежи, для тех, кто много времени проводит в социальных сетях. Мы призываем каждого принять участие в нашем добром начинании и присоединиться к флешмобу «#Наследники_Победы», - сказал пресс-секретарь Екатеринбургской духовной семинарии Сергей Новиков.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»